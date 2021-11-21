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Глеб Грачев
Статистика
Глеб Грачев - статистика
Завершил карьеру
15 мая 1997 (29)
#51 | Защитник
186 см
Украина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск
14
1
0
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
0 : 0
21.11.2021
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Краснодар-2
3 : 1
17.11.2021
СКА-Хабаровск
46' - 90'
58'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
13.11.2021
КАМАЗ
1' - 78'
47'
Россия. ФНЛ, 21 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
06.11.2021
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
31.10.2021
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Оренбург
2 : 0
23.10.2021
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1 : 0
17.10.2021
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
09.10.2021
Балтика
1' - 90'
82'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Металлург Л
1 : 1
03.10.2021
СКА-Хабаровск
1' - 90'
16'
79'
Россия. ФНЛ, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
29.09.2021
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
25.09.2021
Велес
1' - 90'
10'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 1
19.09.2021
СКА-Хабаровск
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Алания
3 : 1
11.09.2021
СКА-Хабаровск
1' - 59'
33'
59'
Россия. ФНЛ, 9 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
05.09.2021
Спартак-2
1' - 82'
41'
Россия. ФНЛ, 8 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
29.08.2021
Кубань
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
4 : 3
21.08.2021
Енисей
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
14.08.2021
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
08.08.2021
Краснодар-2
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
КАМАЗ
1 : 2
31.07.2021
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Ротор
0 : 0
24.07.2021
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нефтехимик
0 : 0
17.07.2021
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Акрон
1 : 2
10.07.2021
СКА-Хабаровск
Был в запасе
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