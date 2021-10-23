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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - СКА-Хабаровск
Оренбург - СКА-Хабаровск: обзор матча 23 октября 2021
Оренбург
23.10.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
52'
Н. Титков (П)
77'
А. Миронов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
А. Эктов
88'
Желтая карточка
А. Диалло
80'
80'
Замена
А. Смирнов
️️️️
М. Тихонов
80'
Замена
А. Носов
️️️️
Р. Мануйлов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Миронов
77'
Замена
А. Корян
️️️️
Н. Титков
76'
Желтая карточка
А. Малых
73'
Замена
Р. Гойкович
️️️️
С. Бреев
69'
68'
Замена
Д. Караев
️️️️
В. Кольцов
55'
Замена
В. Брагин
️️️️
К. Алиев
55'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
Д. Барков
52'
Желтая карточка
Эмерсон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Титков
52'
Замена
А. Диалло
️️️️
Ю. Ковалев
43'
20'
Желтая карточка
Р. Мануйлов
Желтая карточка
Н. Титков
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
8
Виталий Кольцов
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Оренбург
60
Владислав Полетаев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
77
Аршак Корян
ПВ
95
Илья Воробьев
ПВ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
14
Валентин Андямов
ОП
27
Александр Галимов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
4-1-4-1
1
Гошев
15
Эктов
58
Ойеволе
3
Сиваков
12
Малых
8
Аюпов
18
Титков
8
Миронов
23
Бреев
17
Ковалев
77
Писарский
4-2-1-1-2
41
Самок
27
Мануйлов
25
Эмерсон
3
Литвин
17
Фомин
33
Квеквескири
8
Кольцов
24
Мартусевич
44
Тихонов
86
Барков
10
Алиев
23
Бреев
3
Гойкович
3
Гойкович
23
Бреев
18
Титков
77
Корян
77
Корян
18
Титков
17
Ковалев
91
Диалло
91
Диалло
17
Ковалев
44
Тихонов
96
Смирнов
96
Смирнов
44
Тихонов
8
Кольцов
10
Караев
10
Караев
8
Кольцов
10
Алиев
11
Брагин
11
Брагин
10
Алиев
86
Барков
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
86
Барков
27
Мануйлов
11
Носов
11
Носов
27
Мануйлов
Остались в запасе
Оренбург
СКА-Хабаровск
60
Владислав Полетаев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
14
Валентин Андямов
ОП
1
Владимир Сугробов
ВР
51
Глеб Грачев
ЦЗ
27
Александр Галимов
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
Остались в запасе
14
Валентин Андямов
ОП
1
Владимир Сугробов
ВР
51
Глеб Грачев
ЦЗ
27
Александр Галимов
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Оренбург - СКА-Хабаровск
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
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