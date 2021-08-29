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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Кубань
СКА-Хабаровск - Кубань: обзор матча 29 августа 2021
СКА-Хабаровск
29.08.2021, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 0
Завершен
Кубань
90+2'
Д. Караев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Кубань
Желтая карточка
В. Сугробов
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
Д. Караев
90'
+2
Вторая желтая
И. Квеквескири
88'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
Д. Барков
86'
81'
Замена
А. Деменьщин
️️️️
Е. Гапон
Замена
М. Магомедов
️️️️
А. Галимов
74'
65'
Желтая карточка
И. Эдиев
65'
Замена
А. Гурфов
️️️️
А. Логашов
Желтая карточка
И. Квеквескири
62'
58'
Желтая карточка
А. Логашов
Замена
Р. Мануйлов
️️️️
А. Смирнов
54'
Вторая желтая
Д. Литвин
48'
Замена
В. Кольцов
️️️️
М. Мартусевич
46'
Замена
️️️️
М. Тихонов
46'
44'
Желтая карточка
Е. Гапон
Желтая карточка
Д. Литвин
42'
33'
Замена
А. Логашов
️️️️
В. Лобкарев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Александр Галимов
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
17
Ника Гиголаев
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
2
Ярослав Воронков
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
8
Виталий Кольцов
ОП
8
Мутаалим Магомедов
АП
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Кубань
91
Даниил Баринов
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
36
Азамат Гурфов
ЦП
96
Антон Деменьщин
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Сугробов
96
Смирнов
51
Грачев
3
Литвин
17
Фомин
33
Квеквескири
24
Мартусевич
44
Тихонов
27
Галимов
10
Караев
86
Барков
4-1-2-1-2
1
Климович
81
Сидоров
5
Эдиев
30
Таказов
33
Гапон
38
Алейников
17
Гиголаев
87
Безденежных
52
Лобкарев
32
Козлов
15
Часовских
86
Барков
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
86
Барков
27
Галимов
8
Магомедов
8
Магомедов
27
Галимов
96
Смирнов
27
Мануйлов
27
Мануйлов
96
Смирнов
24
Мартусевич
8
Кольцов
8
Кольцов
24
Мартусевич
52
Лобкарев
43
Логашов
43
Логашов
52
Лобкарев
Логашов
36
Гурфов
36
Гурфов
Логашов
33
Гапон
96
Деменьщин
96
Деменьщин
33
Гапон
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Кубань
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Юрий Першин
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
2
Ярослав Воронков
ПЗ
41
Сергей Самок
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
91
Даниил Баринов
ВР
Остались в запасе
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Юрий Першин
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
2
Ярослав Воронков
ПЗ
41
Сергей Самок
ВР
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча СКА-Хабаровск - Кубань
4
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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