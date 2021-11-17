Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - СКА-Хабаровск
Краснодар-2 - СКА-Хабаровск: обзор матча 17 ноября 2021
Краснодар-2
17.11.2021, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
3 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
4'
И. Манелов
12'
И. Манелов
56'
О. Олусегун
68'
Г. Гонгадзе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - СКА-Хабаровск
90'
+2
Желтая карточка
М. Тихонов
Замена
Д. Корнюшин
️️️️
С. Волков
84'
79'
Желтая карточка
Д. Фомин
Замена
В. Самко
️️️️
Н. Кривцов
75'
68'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Г. Гонгадзе
Желтая карточка
С. Агкацев
67'
66'
Замена
В. Кольцов
️️️️
Д. Караев
58'
Желтая карточка
Г. Грачев
ГОЛ! 3:0!
О. Олусегун
56'
Замена
М. Кутовой
️️️️
Р. Апеков
55'
46'
Замена
Г. Грачев
️️️️
Р. Мануйлов
46'
Замена
В. Андямов
️️️️
М. Мартусевич
46'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Галимов
30'
Желтая карточка
А. Галимов
ГОЛ! 2:0!
И. Манелов
12'
ГОЛ! 1:0!
И. Манелов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
17
Никита Сергеев
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Никита Кривцов
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Александр Галимов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
70
Владислав Самко
ЛВ
88
Дмитрий Кратков
ОП
90
Максим Кутовой
ЦФ
70
Ислам-Бек Губжоков
ЦФ
81
Леон Сабуа
ЦФ
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
14
Валентин Андямов
ОП
8
Виталий Кольцов
ОП
8
Мутаалим Магомедов
АП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
4-1-3-2
1
Агкацев
32
Пивоваров
4
Бородин
4
Литвинов
82
Волков
23
Якимов
17
Сергеев
88
Кривцов
2
Манелов
6
Олусегун
11
Апеков
3-1-1-2-3
1
Сугробов
27
Мануйлов
25
Эмерсон
17
Фомин
33
Квеквескири
24
Мартусевич
27
Галимов
44
Тихонов
10
Караев
10
Гонгадзе
10
Алиев
82
Волков
44
Корнюшин
44
Корнюшин
82
Волков
88
Кривцов
70
Самко
70
Самко
88
Кривцов
11
Апеков
90
Кутовой
90
Кутовой
11
Апеков
24
Мартусевич
14
Андямов
14
Андямов
24
Мартусевич
27
Мануйлов
51
Грачев
51
Грачев
27
Мануйлов
10
Караев
8
Кольцов
8
Кольцов
10
Караев
27
Галимов
11
Носов
11
Носов
27
Галимов
Остались в запасе
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
80
Никита Кокарев
ВР
88
Дмитрий Кратков
ОП
20
Рустам Халназаров
ЛВ
70
Ислам-Бек Губжоков
ЦФ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
41
Сергей Самок
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
8
Мутаалим Магомедов
АП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
88
Дмитрий Кратков
ОП
20
Рустам Халназаров
ЛВ
70
Ислам-Бек Губжоков
ЦФ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Остались в запасе
41
Сергей Самок
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
8
Мутаалим Магомедов
АП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Краснодар-2 - СКА-Хабаровск
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
Все
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
2025.09.25 08:41
2
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
2025.08.08 11:31
3
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+