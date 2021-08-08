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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Краснодар-2
СКА-Хабаровск - Краснодар-2: обзор матча 08 августа 2021
СКА-Хабаровск
08.08.2021, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар-2
44'
Д. Караев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Краснодар-2
87'
Замена
М. Берснев
️️️️
М. Кутовой
Замена
Ю. Першин
️️️️
Д. Барков
85'
Замена
Г. Грачев
️️️️
М. Мартусевич
85'
81'
Замена
Д. Иванов
️️️️
И. Воротников
Замена
А. Галимов
️️️️
М. Магомедов
80'
Замена
В. Кольцов
️️️️
Д. Караев
70'
Замена
В. Никифоров
️️️️
А. Смирнов
70'
57'
Замена
И. Воротников
️️️️
Р. Апеков
57'
Замена
Б. Рейхмен
️️️️
Д. Пелих
56'
Желтая карточка
С. Бородин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Караев
44'
Желтая карточка
Д. Караев
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
8
Мутаалим Магомедов
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
8
Виталий Кольцов
ОП
27
Александр Галимов
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
20
Илья Воротников
ЛВ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
90
Михаил Берснев
ЦФ
3-3-2-2
1
Сугробов
17
Фомин
3
Литвин
25
Эмерсон
96
Смирнов
33
Квеквескири
27
Мануйлов
8
Магомедов
24
Мартусевич
10
Караев
86
Барков
3-3-2-1
1
Ещенко
44
Корнюшин
4
Литвинов
4
Бородин
2
Пелих
23
Якимов
44
Исаенко
17
Сергеев
11
Апеков
90
Кутовой
86
Барков
10
Першин
10
Першин
86
Барков
96
Смирнов
10
Никифоров
10
Никифоров
96
Смирнов
24
Мартусевич
51
Грачев
51
Грачев
24
Мартусевич
10
Караев
8
Кольцов
8
Кольцов
10
Караев
8
Магомедов
27
Галимов
27
Галимов
8
Магомедов
Воротников
13
Иванов
13
Иванов
Воротников
2
Пелих
56
Рейхмен
56
Рейхмен
2
Пелих
11
Апеков
20
Воротников
20
Воротников
11
Апеков
90
Кутовой
90
Берснев
90
Берснев
90
Кутовой
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
41
Сергей Самок
ВР
72
Андрей Батютин
ЛВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
80
Никита Кокарев
ВР
70
Владислав Самко
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
41
Сергей Самок
ВР
72
Андрей Батютин
ЛВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
70
Владислав Самко
ЛВ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча СКА-Хабаровск - Краснодар-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
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2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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