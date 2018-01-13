Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стивен Уорнок - статистика

Завершил карьеру
12 декабря 1981 (44)
#3 | Защитник
178 см | 75 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бертон Альбион
14
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бертон Альбион
1 : 3
13.01.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
01.01.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бертон Альбион
0 : 0
30.12.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бертон Альбион
1 : 2
26.12.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Болтон
0 : 1
16.12.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бертон Альбион
1 : 2
09.12.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Дерби Каунти
1 : 0
02.12.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бертон Альбион
0 : 2
25.11.2017
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Брентфорд
1 : 1
21.11.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бертон Альбион
1 : 3
17.11.2017
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
42'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
04.11.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бертон Альбион
2 : 4
31.10.2017
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бертон Альбион
1 : 2
28.10.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
21.10.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Бристоль Сити
0 : 0
13.10.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бертон Альбион
0 : 4
30.09.2017
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бертон Альбион
0 : 4
26.09.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
23.09.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бертон Альбион
2 : 1
16.09.2017
Фулхэм
1' - 90'
12'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Норвич Сити
0 : 0
12.09.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лидс
5 : 0
09.09.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бертон Альбион
2 : 1
18.08.2017
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Халл Сити
4 : 1
12.08.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бертон Альбион
0 : 1
05.08.2017
Кардифф
1' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
6
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
5
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
4
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
4
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
84
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+