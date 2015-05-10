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Калу Уче
Статистика
Калу Уче - статистика
Завершил карьеру
15 ноября 1982 (43), Аба
#5 | Полузащитник
178 см | 74 кг
Нигерия | Испания
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Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Кубок Африканских Наций 2010
Чемпионат мира 2010
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
16
5
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
2 : 2
10.05.2015
Атлетико
1' - 86'
64'
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
01.05.2015
Леванте
72' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
1 : 0
28.04.2015
Кордоба
75' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
0 : 1
25.04.2015
Леванте
82' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
2 : 2
17.04.2015
Эспаньол
1' - 90'
87'
Испания. Примера, 31 тур
Валенсия
3 : 0
13.04.2015
Леванте
58' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
1 : 2
07.04.2015
Севилья
1' - 90'
73'
Испания. Примера, 29 тур
Альмерия
1 : 4
04.04.2015
Леванте
86' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
0 : 1
21.03.2015
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Реал
2 : 0
15.03.2015
Леванте
1' - 74'
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2 : 1
06.03.2015
Эйбар
1' - 81'
67'
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
4 : 2
28.02.2015
Леванте
69' - 90'
85'
Испания. Примера, 24 тур
Леванте
2 : 1
23.02.2015
Гранада
1' - 90'
90'
79'
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
5 : 0
15.02.2015
Леванте
1' - 61'
Испания. Примера, 22 тур
Леванте
4 : 1
07.02.2015
Малага
1' - 79'
75'
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
0 : 2
01.02.2015
Атлетик
57' - 90'
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