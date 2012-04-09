Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ройстон Дренте - статистика

Завершил карьеру
8 апреля 1987 (39)
#87 | Полузащитник
167 см | 63 кг
Нидерланды | Суринам
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эвертон
21
3
5
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Эвертон
4 : 0
09.04.2012
Сандерленд
65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Эвертон
0 : 1
21.03.2012
Арсенал
1' - 79'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Ливерпуль
3 : 0
13.03.2012
Эвертон
62' - 90'
84'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Эвертон
1 : 0
10.03.2012
Тоттенхэм
1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.03.2012
Эвертон
1' - 63'
31'
35'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Эвертон
2 : 0
11.02.2012
Челси
75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
04.02.2012
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Эвертон
1 : 0
31.01.2012
Манчестер Сити
1' - 79'
77'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Эвертон
1 : 1
21.01.2012
Блэкберн
55' - 90'
83'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Астон Вилла
1 : 1
14.01.2012
Эвертон
1' - 61'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Тоттенхэм
2 : 0
11.01.2012
Эвертон
68' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Сандерленд
1 : 1
26.12.2011
Эвертон
1' - 75'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Эвертон
1 : 0
21.12.2011
Суонси
1' - 80'
60'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
1 : 1
17.12.2011
Норвич Сити
72' - 90'
81'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Эвертон
2 : 1
19.11.2011
Вулверхэмптон
1' - 85'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 1
05.11.2011
Эвертон
1' - 90'
45'
82'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Фулхэм
1 : 3
23.10.2011
Эвертон
1' - 90'
3'
90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Челси
3 : 1
15.10.2011
Эвертон
61' - 90'
82'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
01.10.2011
Ливерпуль
58' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Манчестер Сити
2 : 0
24.09.2011
Эвертон
73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Эвертон
3 : 1
17.09.2011
Уиган Атлетик
59' - 90'
90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Эвертон
2 : 2
10.09.2011
Астон Вилла
72' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
4
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
4
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
4
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
84
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+