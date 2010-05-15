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Фернандо Варела
Статистика
Фернандо Варела - статистика
Завершил карьеру
1 сентября 1979 (47)
#19 | Защитник
180 см | 78 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
15
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Мальорка
2 : 0
15.05.2010
Эспаньол
1' - 57'
29'
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
1 : 0
08.05.2010
Мальорка
71' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Мальорка
1 : 4
05.05.2010
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
1 : 3
02.05.2010
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Мальорка
1 : 1
25.04.2010
Малага
1' - 60'
Испания. Примера, 33 тур
Мальорка
2 : 0
19.04.2010
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
3 : 2
11.04.2010
Валенсия
1' - 89'
53'
Испания. Примера, 30 тур
Альмерия
1 : 1
04.04.2010
Мальорка
46' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Мальорка
0 : 1
27.03.2010
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Расинг
0 : 0
24.03.2010
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Мальорка
4 : 1
21.03.2010
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
3 : 0
13.03.2010
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Мальорка
3 : 0
07.03.2010
Спортинг
88' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
1 : 2
28.02.2010
Мальорка
1' - 78'
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
1 : 3
20.02.2010
Севилья
78' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Тенерифе
1 : 0
15.02.2010
Мальорка
83' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Мальорка
1 : 0
07.02.2010
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
1 : 1
24.01.2010
Мальорка
1' - 68'
45, 64'
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
2 : 0
17.01.2010
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Реал
2 : 0
10.01.2010
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
4 : 2
07.11.2009
Мальорка
1' - 90'
42'
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
1 : 0
01.11.2009
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
1 : 1
24.10.2009
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
3 : 1
18.10.2009
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Мальорка
3 : 0
27.09.2009
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
2 : 0
22.09.2009
Мальорка
1' - 90'
49'
Испания. Примера, 3 тур
Мальорка
4 : 0
19.09.2009
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
1 : 1
13.09.2009
Мальорка
1' - 65'
42'
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