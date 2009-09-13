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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Мальорка
Вильярреал - Мальорка: обзор матча 13 сентября 2009
Вильярреал
13.09.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Мальорка
54'
Д. Росси
75'
Б. Валеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Мальорка
Замена
Б. Шина
️️️️
М. Суарес
Желтая карточка
Д. Ават
Желтая карточка
Х. Капдевила
ГОЛ! 1:1!
Б. Валеро
Замена
А. Кейта
️️️️
Туни
Замена
Г. Кастро
️️️️
Ф. Варела
Замена
Д. Фустер
️️️️
А. Ибагаса
Замена
Р. Пирес
️️️️
Кани
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
Желтая карточка
Ф. Варела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
0
Туни
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
21
Бруно
ЦП
19
Давид Фустер
АП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
20
Пауло Пеццолано
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
16
Бруно Шина
ЦП
9
Алхассане Кейта
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
2
Годин
2
Гонсало
6
Лопес
9
Эгурен
7
Ибагаса
8
Касорла
8
Кани
12
Льоренте
25
Росси
3-2-2-2-1
13
Ават
4
Суарес
16
Нуньеш
4
Рамис
0
Хосеми
21
Айосе
6
Валеро
19
Марти
19
Варела
0
Туни
20
Адурис
8
Кани
8
Пирес
8
Пирес
8
Кани
7
Ибагаса
19
Фустер
19
Фустер
7
Ибагаса
19
Варела
5
Кастро
5
Кастро
19
Варела
4
Суарес
16
Шина
16
Шина
4
Суарес
0
Туни
9
Кейта
9
Кейта
0
Туни
Остались в запасе
Вильярреал
Мальорка
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
21
Бруно
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
20
Пауло Пеццолано
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
21
Бруно
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Остались в запасе
20
Пауло Пеццолано
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Вильярреал - Мальорка
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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