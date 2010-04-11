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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Валенсия
Мальорка - Валенсия: обзор матча 11 апреля 2010
Мальорка
11.04.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 31 тур
3 : 2
Завершен
Валенсия
7'
Г. Кастро
22'
П. Вебо
63'
М. Фернандеш (АГ)
47'
Ж. Альба
86'
П. Эрнандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Валенсия
Желтая карточка
Б. Валеро
+5
Замена
В. Касадесус
️️️️
А. Адурис
+3
Желтая карточка
Айосе
Замена
Хосеми
️️️️
Ф. Варела
Красная карточка
М. Фернандеш
ГОЛ! 3:2!
П. Эрнандес
Пас отдал
Д. Альбельда
Замена
М. Суарес
️️️️
П. Вебо
Замена
Д. Сильва
️️️️
Э. Банега
Желтая карточка
Алексис
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
М. Фернандеш
Замена
Висенте
️️️️
А. Домингес
Желтая карточка
Ф. Варела
Желтая карточка
П. Эрнандес
ГОЛ! 2:1!
Ж. Альба
Пас отдал
Н. Жигич
Замена
Д. Альбельда
️️️️
Х. Мадуро
Желтая карточка
Х. Мадуро
Травма
Х. Мадуро
ГОЛ! 2:0!
П. Вебо
Пас отдал
Г. Кастро
ГОЛ! 1:0!
Г. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
(К)
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
19
Фернандо Варела
ПП
9
Пьер Вебо
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Давид Наварро
(К)
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Алексис
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
10
Алехандро Домингес
АП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
20
Пауло Пеццолано
ЦП
16
Бруно Шина
ЦП
9
Алхассане Кейта
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
14
Висенте
ЛВ
6
Давид Альбельда
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
21
Давид Сильва
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
4-4-2
13
Ават
21
Айосе
16
Нуньеш
3
Гонсалес
2
Матьони
5
Кастро
6
Валеро
19
Марти
19
Варела
20
Адурис
9
Вебо
4-2-3-1
1
Санчес
4
Алексис
4
Наварро
23
Мадуро
18
Альба
11
Банега
99
Фернандеш
19
Эрнандес
10
Домингес
64
Мата
19
Жигич
9
Вебо
4
Суарес
4
Суарес
9
Вебо
19
Варела
0
Хосеми
0
Хосеми
19
Варела
20
Адурис
11
Касадесус
11
Касадесус
20
Адурис
23
Мадуро
6
Альбельда
6
Альбельда
23
Мадуро
11
Банега
21
Сильва
21
Сильва
11
Банега
10
Домингес
14
Висенте
14
Висенте
10
Домингес
Остались в запасе
Мальорка
Валенсия
20
Пауло Пеццолано
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
16
Бруно Шина
ЦП
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
0
Рубен Бараха
ЦП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
20
Пауло Пеццолано
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
16
Бруно Шина
ЦП
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
0
Рубен Бараха
ЦП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Мальорка - Валенсия
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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