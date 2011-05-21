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Пабло Альварес
Статистика
Пабло Альварес - статистика
Завершил карьеру
14 мая 1980 (46)
#14 | Полузащитник
174 см | 67 кг
Испания
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
17
1
2
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
0 : 2
21.05.2011
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Спортинг
2 : 2
07.05.2011
Депортиво
90' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
0 : 1
30.04.2011
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эркулес
1 : 0
24.04.2011
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
2 : 0
17.04.2011
Расинг
86' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
2 : 1
03.04.2011
Мальорка
1' - 46'
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2 : 0
13.03.2011
Депортиво
1' - 42'
34'
42'
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
2 : 1
07.03.2011
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Осасуна
0 : 0
02.03.2011
Депортиво
56' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
0 : 0
26.02.2011
Реал
56' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
1 : 1
20.02.2011
Депортиво
78' - 90'
90'
88'
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
3 : 3
29.01.2011
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Сарагоса
1 : 0
23.01.2011
Депортиво
63' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
2 : 0
16.01.2011
Депортиво
86' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
0 : 4
08.01.2011
Барселона
79' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
1 : 2
02.01.2011
Депортиво
90' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
2 : 0
11.12.2010
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1 : 0
06.12.2010
Эркулес
81' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
1 : 0
28.11.2010
Депортиво
1' - 70'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
3 : 0
21.11.2010
Малага
69' - 90'
83'
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
1 : 2
07.11.2010
Депортиво
62' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
3 : 0
31.10.2010
Эспаньол
67' - 90'
87'
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
25.10.2010
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
0 : 0
17.10.2010
Осасуна
79' - 90'
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