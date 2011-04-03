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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Мальорка
Депортиво - Мальорка: обзор матча 03 апреля 2011
Депортиво
03.04.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 1
Завершен
Мальорка
55'
Хиско
67'
Н. Лассад
27'
П. Вебо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Мальорка
+1
Красная карточка
П. Вебо
Замена
Адриан
️️️️
Н. Лассад
Замена
В. Касадесус
️️️️
М. Перейра
Желтая карточка
М. Перейра
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
И. Рамис
ГОЛ! 2:1!
Н. Лассад
Замена
Г. Кастро
️️️️
С. Техера
Замена
Рики
️️️️
Хиско
ГОЛ! 1:1!
Хиско
Пас отдал
Х. Карлос Валерон
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
П. Альварес
Желтая карточка
А. Гуардадо
+2
Желтая карточка
Д. Арансубиа
ГОЛ! 0:1!
П. Вебо
Пас отдал
Х. Луис Марти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
15
Лауре
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Депортиво
25
Ману
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
20
Антонио Томас
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Рики
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
4-3-1-2
1
Арансубиа
15
Лауре
22
Лопо
19
Колотто
19
Пабло
18
Гуардадо
21
Перес
22
Родригес
14
Альварес
9
Хиско
11
Лассад
4-4-2
13
Ават
22
Сендрос
4
Рамис
16
Нуньеш
3
Кевин
7
Перейра
3
Виктор
19
Марти
8
Техера
10
Нсуе
9
Вебо
14
Альварес
21
Валерон
21
Валерон
14
Альварес
9
Хиско
11
Рики
11
Рики
9
Хиско
11
Лассад
20
Адриан
20
Адриан
11
Лассад
4
Рамис
3
Гонсалес
3
Гонсалес
4
Рамис
8
Техера
5
Кастро
5
Кастро
8
Техера
7
Перейра
11
Касадесус
11
Касадесус
7
Перейра
Остались в запасе
Депортиво
Мальорка
25
Ману
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
20
Антонио Томас
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
25
Ману
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
20
Антонио Томас
ЦП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Депортиво - Мальорка
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Риасор
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