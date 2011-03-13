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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Депортиво
Эспаньол - Депортиво: обзор матча 13 марта 2011
Эспаньол
13.03.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 0
Завершен
Депортиво
62'
И. Алонсо
81'
Х. Верду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Депортиво
Замена
Тьеви
️️️️
Х. Верду
Замена
Х. Санд
️️️️
Адриан
ГОЛ! 2:0!
Х. Верду
Пас отдал
Х. Кальехон
Желтая карточка
А. Лопо
Замена
Н. Лассад
️️️️
И. Демарец
Замена
Х. Домингес
️️️️
Мичел
ГОЛ! 1:0!
И. Алонсо
Пас отдал
Д. Гарсиа
Замена
Р. Родригес
️️️️
Х. Форлин
Замена
И. Алонсо
️️️️
Л. Гарсия
Вторая желтая
П. Альварес
Желтая карточка
Х. Верду
Желтая карточка
П. Альварес
Желтая карточка
Мичел
Желтая карточка
Х. Кальехон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
20
Ив Демарец
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
15
Эрик Лопес
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
23
Тьеви
ПВ
24
Иван Алонсо
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
27
Давид Рочела
ЦЗ
6
Жука
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
23
Хосе-Густаво Санд
ЦФ
3-3-2-2
13
Камени
3
Гарсиа
18
Форлин
14
Галан
15
Баэна
10
Хави Маркес
21
Лопес
25
Верду
10
Луис Гарсия
9
Васкес
7
Кальехон
4-3-2-1
1
Арансубиа
22
Лопо
15
Лауре
16
Айтами
3
Морель
21
Мичел
22
Родригес
20
Томас
14
Альварес
20
Демарец
20
Адриан
18
Форлин
5
Родригес
5
Родригес
18
Форлин
25
Верду
23
Тьеви
23
Тьеви
25
Верду
10
Луис Гарсия
24
Алонсо
24
Алонсо
10
Луис Гарсия
21
Мичел
28
Домингес
28
Домингес
21
Мичел
20
Демарец
11
Лассад
11
Лассад
20
Демарец
20
Адриан
23
Санд
23
Санд
20
Адриан
Остались в запасе
Эспаньол
Депортиво
15
Эрик Лопес
ЦП
1
Кристиан Альварес
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
22
Альдо Душер
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
27
Давид Рочела
ЦЗ
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
6
Жука
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
15
Эрик Лопес
ЦП
1
Кристиан Альварес
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
22
Альдо Душер
ЦП
Остались в запасе
27
Давид Рочела
ЦЗ
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
6
Жука
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Эспаньол - Депортиво
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Стейдж Фронт
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