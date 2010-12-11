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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Депортиво
Атлетико - Депортиво: обзор матча 11 декабря 2010
Атлетико
11.12.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Депортиво
8'
С. Агуэро
35'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Депортиво
Замена
Д. Коста
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
М. Суарес
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Х. Родригес
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Д. Форлан
Замена
Адриан
️️️️
Д. Урретавискайя
Желтая карточка
Л. Переа
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Р. Гарсия
13'
Желтая карточка
Х. Родригес
Желтая карточка
М. Пабло
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
Пенальти не реализован!
Д. Форлан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
(К)
ЛП
14
Рауль Гарсия
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
(К)
ПЗ
4
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
12
Сауль
ПВ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
20
Адриан
ЦФ
4-4-2
43
Де Хеа
16
Луис
18
Домингес
21
Переа
30
Уйфалуши
20
Симау
14
Гарсия
5
Тиагу
19
Рейес
10
Форлан
10
Агуэро
3-2-2-2-1
1
Арансубиа
22
Лопо
16
Айтами
19
Колотто
19
Пабло
22
Сеоане
22
Родригес
20
Томас
12
Сауль
4
Урретавискайя
11
Лассад
14
Гарсия
4
Суарес
4
Суарес
14
Гарсия
10
Форлан
8
Мерида
8
Мерида
10
Форлан
19
Рейес
19
Коста
19
Коста
19
Рейес
22
Родригес
21
Валерон
21
Валерон
22
Родригес
4
Урретавискайя
20
Адриан
20
Адриан
4
Урретавискайя
Остались в запасе
Атлетико
Депортиво
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
25
Ману
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
14
Пабло Альварес
ПВ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
14
Пабло Альварес
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Атлетико - Депортиво
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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