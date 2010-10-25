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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Депортиво
Реал Сосьедад - Депортиво: обзор матча 25 октября 2010
Реал Сосьедад
25.10.2010, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 8 тур
3 : 0
Завершен
Депортиво
17'
Х. Льоренте
70'
А. Гризманн
86'
И. Агиррече
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Депортиво
Замена
И. Агиррече
️️️️
Х. Льоренте
ГОЛ! 3:0!
И. Агиррече
Пас отдал
Д. Сарпонг
Замена
Д. Сарпонг
️️️️
А. Гризманн
Замена
М. Бергара
️️️️
Д. Зурутуса
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Х. Прието
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Н. Лассад
Желтая карточка
Р. Перес
Замена
Х. Домингес
️️️️
Д. Рочела
Желтая карточка
М. Аранбуру
Замена
Рики
️️️️
И. Демарец
Желтая карточка
И. Демарец
ГОЛ! 1:0!
Х. Льоренте
Пас отдал
А. де ла Белья
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
19
Диего Ривас
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
27
Давид Рочела
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
20
Ив Демарец
АП
24
Рубен Кастро
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Рики
ЦФ
4-4-2
1
Браво
3
Гонсалес
15
Ансотеги
19
Мартинес
3
де ла Белья
11
Аранбуру
19
Ривас
17
Зурутуса
10
Прието
12
Льоренте
7
Гризманн
4-2-1-3
1
Арансубиа
27
Рочела
19
Колотто
15
Лауре
22
Сеоане
22
Родригес
21
Перес
20
Демарец
11
Лассад
20
Адриан
24
Кастро
7
Гризманн
8
Сарпонг
8
Сарпонг
7
Гризманн
17
Зурутуса
5
Бергара
5
Бергара
17
Зурутуса
12
Льоренте
9
Агиррече
9
Агиррече
12
Льоренте
27
Рочела
28
Домингес
28
Домингес
27
Рочела
11
Лассад
21
Валерон
21
Валерон
11
Лассад
20
Демарец
11
Рики
11
Рики
20
Демарец
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Депортиво
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
25
Ману
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
14
Пабло Альварес
ПВ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
14
Пабло Альварес
ПВ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Реал Сосьедад - Депортиво
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Реале Арена
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