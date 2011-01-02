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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Депортиво
Атлетик - Депортиво: обзор матча 02 января 2011
Атлетик
02.01.2011, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Депортиво
86'
Ф. Льоренте
22'
Адриан (П)
52'
Адриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Депортиво
Замена
П. Альварес
️️️️
Адриан
Вторая желтая
А. Устариц
ГОЛ! 1:2!
Ф. Льоренте
Пас отдал
А. Ираола
Замена
Жука
️️️️
Х. Домингес
Замена
И. Габилондо
️️️️
Х. Кастильо
Замена
М. Сусаета
️️️️
Д. Лопес
Замена
Й. Велес
️️️️
Г. Токеро
ГОЛ! 0:2!
Адриан
Замена
А. Томас
️️️️
Н. Лассад
+2
Вторая желтая
Х. Родригес
Желтая карточка
Лауре
Красная карточка
М. Сан Хосе
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Адриан
Желтая карточка
А. Устариц
Желтая карточка
К. Гурпеги
10'
Желтая карточка
Х. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
15
Лауре
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Атлетик
13
Айтор
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Йон Велес
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
27
Давид Рочела
ЦЗ
6
Жука
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
19
Кастильо
12
Сан Хосе
29
Устариц
51
Ираола
6
Орбаис
18
Гурпеги
27
Лопес
10
Муньяин
23
Токеро
12
Льоренте
3-2-3-2
1
Арансубиа
22
Лопо
16
Айтами
19
Колотто
19
Пабло
15
Лауре
22
Родригес
28
Домингес
21
Перес
20
Адриан
11
Лассад
19
Кастильо
11
Габилондо
11
Габилондо
19
Кастильо
27
Лопес
14
Сусаета
14
Сусаета
27
Лопес
23
Токеро
21
Велес
21
Велес
23
Токеро
28
Домингес
6
Жука
6
Жука
28
Домингес
11
Лассад
20
Томас
20
Томас
11
Лассад
20
Адриан
14
Альварес
14
Альварес
20
Адриан
Остались в запасе
Атлетик
Депортиво
13
Айтор
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
27
Давид Рочела
ЦЗ
25
Ману
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Остались в запасе
27
Давид Рочела
ЦЗ
25
Ману
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Атлетик - Депортиво
2
2
1
2
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Сан Мамес
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