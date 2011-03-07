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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Реал Сосьедад
Депортиво - Реал Сосьедад: обзор матча 07 марта 2011
Депортиво
07.03.2011, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
41'
Рики
57'
Адриан
65'
И. Агиррече
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Р. Перес
Замена
Д. Ифран
️️️️
А. Гризманн
Желтая карточка
Д. Колотто
Желтая карточка
А. Ильярраменди
ГОЛ! 2:1!
И. Агиррече
Пас отдал
Х. Прието
Замена
Р. Перес
️️️️
А. Томас
Замена
Д. Сарпонг
️️️️
Д. Ривас
Замена
А. де ла Белья
️️️️
М. Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
Адриан
Пас отдал
Мичел
Замена
И. Демарец
️️️️
Рики
ГОЛ! 1:0!
Рики
Пас отдал
Д. Колотто
Замена
Рики
️️️️
Н. Лассад
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
27
Давид Рочела
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Адриан
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
19
Диего Ривас
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Депортиво
25
Ману
ВР
21
Рубен Перес
ЦП
20
Ив Демарец
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
23
Хосе-Густаво Санд
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
4-4-2
1
Арансубиа
3
Морель
19
Колотто
15
Лауре
27
Рочела
22
Родригес
20
Томас
18
Гуардадо
21
Мичел
11
Лассад
20
Адриан
4-4-2
1
Браво
22
Эстрада
15
Ансотеги
3
Гонсалес
15
Демидов
10
Прието
19
Ривас
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
7
Гризманн
9
Агиррече
20
Томас
21
Перес
21
Перес
20
Томас
Рики
20
Демарец
20
Демарец
Рики
11
Лассад
11
Рики
11
Рики
11
Лассад
19
Ривас
8
Сарпонг
8
Сарпонг
19
Ривас
3
Гонсалес
3
де ла Белья
3
де ла Белья
3
Гонсалес
7
Гризманн
21
Ифран
21
Ифран
7
Гризманн
Остались в запасе
Депортиво
Реал Сосьедад
25
Ману
ВР
14
Пабло Альварес
ПВ
23
Хосе-Густаво Санд
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
25
Ману
ВР
14
Пабло Альварес
ПВ
23
Хосе-Густаво Санд
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Депортиво - Реал Сосьедад
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Риасор
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