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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Эспаньол
Депортиво - Эспаньол: обзор матча 31 октября 2010
Депортиво
31.10.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 9 тур
3 : 0
Завершен
Эспаньол
28'
Адриан
76'
А. Лопо
87'
Д. Колотто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Эспаньол
Желтая карточка
Д. Колотто
ГОЛ! 3:0!
Д. Колотто
Пас отдал
П. Альварес
ГОЛ! 2:0!
А. Лопо
Пас отдал
Д. Колотто
Замена
Н. Лассад
️️️️
Рики
Желтая карточка
Х. Лопес
Замена
Х. Лопес
️️️️
Х. Чика
Замена
П. Альварес
️️️️
Сауль
Замена
И. Алонсо
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
В. Руис
Замена
А. Васкес
️️️️
Р. Баэна
Замена
Д. Сеоане
️️️️
К. Риндароу
Желтая карточка
Д. Гарсиа
Желтая карточка
К. Риндароу
ГОЛ! 1:0!
Адриан
Пас отдал
Рики
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
12
Сауль
ПВ
11
Рики
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
15
Рауль Баэна
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Депортиво
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
27
Давид Рочела
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
24
Иван Алонсо
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Арансубиа
22
Лопо
16
Айтами
19
Колотто
23
Риндароу
19
Пабло
21
Перес
22
Родригес
12
Сауль
20
Адриан
11
Рики
4-3-2-1
1
Альварес
2
Чика
4
Руис
18
Форлин
3
Гарсиа
15
Баэна
22
Душер
23
Датоло
10
Луис Гарсия
25
Верду
7
Кальехон
23
Риндароу
22
Сеоане
22
Сеоане
23
Риндароу
12
Сауль
14
Альварес
14
Альварес
12
Сауль
11
Рики
11
Лассад
11
Лассад
11
Рики
2
Чика
21
Лопес
21
Лопес
2
Чика
7
Кальехон
24
Алонсо
24
Алонсо
7
Кальехон
15
Баэна
9
Васкес
9
Васкес
15
Баэна
Остались в запасе
Депортиво
Эспаньол
27
Давид Рочела
ЦЗ
25
Ману
ВР
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
13
Идрисс Камени
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
27
Давид Рочела
ЦЗ
25
Ману
ВР
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Депортиво - Эспаньол
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Риасор
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