Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Атлетико
Депортиво - Атлетико: обзор матча 30 апреля 2011
Депортиво
30.04.2011, суббота, 23:55
Испания. Примера, 34 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
80'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Атлетико
+4
Желтая карточка
Д. Форлан
Желтая карточка
З. Каштру
+2
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Антонио Рейес
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Хуанфран
Желтая карточка
Т. Уйфалуши
Замена
З. Каштру
️️️️
А. Гуардадо
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
Замена
Рики
️️️️
Хиско
Замена
Хуанфран
️️️️
Элиас
Замена
Д. Форлан
️️️️
Д. Коста
Вторая желтая
А. Лопо
Желтая карточка
Д. Годин
Желтая карточка
А. Лопо
Замена
Д. Сеоане
️️️️
К. Морель
Травма
К. Морель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛВ
28
Хуан Домингес
ЦП
16
Артилес Айтами
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
(К)
АП
22
Хуан Родригес
ПВ
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
7
Элиас
ЛП
5
Тиагу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
10
Серхио Агуэро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Депортиво
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
14
Пабло Альварес
ПВ
20
Адриан
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-2-3-1
1
Арансубиа
3
Морель
19
Колотто
22
Лопо
15
Лауре
28
Домингес
16
Айтами
18
Гуардадо
21
Валерон
22
Родригес
9
Хиско
3-2-3-2
43
Де Хеа
4
Суарес
2
Годин
21
Переа
30
Уйфалуши
16
Луис
19
Рейес
5
Тиагу
7
Элиас
10
Агуэро
19
Коста
3
Морель
22
Сеоане
22
Сеоане
3
Морель
18
Гуардадо
83
Зе Каштру
83
Зе Каштру
18
Гуардадо
9
Хиско
11
Рики
11
Рики
9
Хиско
7
Элиас
20
Хуанфран
20
Хуанфран
7
Элиас
19
Коста
10
Форлан
10
Форлан
19
Коста
19
Рейес
14
Гарсия
14
Гарсия
19
Рейес
Остались в запасе
Депортиво
Атлетико
25
Ману
ВР
14
Пабло Альварес
ПВ
20
Адриан
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
25
Ману
ВР
14
Пабло Альварес
ПВ
20
Адриан
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Депортиво - Атлетико
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Депортиво
Атлетико
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
Вчера, 17:40
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
Вчера, 17:40
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+