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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Реал
Депортиво - Реал: обзор матча 26 февраля 2011
Депортиво
26.02.2011, суббота, 23:55
Испания. Примера, 25 тур
0 : 0
Завершен
Реал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Реал
Желтая карточка
Рики
+1
Желтая карточка
Э. Гранеро
Замена
Рики
️️️️
Х. Санд
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Марсело
Желтая карточка
Р. Перес
Замена
Н. Лассад
️️️️
Адриан
Желтая карточка
Лауре
Замена
Э. Адебайор
️️️️
Л. Диарра
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Кака
Желтая карточка
Пепе
Замена
П. Альварес
️️️️
А. Гуардадо
Желтая карточка
Р. Карвалью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
22
Альберто Лопо
(К)
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Лауре
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛВ
20
Антонио Томас
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
22
Хуан Родригес
АП
20
Адриан
ПВ
23
Хосе-Густаво Санд
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Кака
АП
10
Месут Озил
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Депортиво
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Рики
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
4-2-3-1
1
Арансубиа
3
Морель
22
Лопо
19
Колотто
15
Лауре
20
Томас
21
Перес
18
Гуардадо
22
Родригес
20
Адриан
23
Санд
4-2-2-2
12
Касильяс
6
Карвалью
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
19
Диарра
3
Алонсо
10
Кака
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
18
Гуардадо
14
Альварес
14
Альварес
18
Гуардадо
23
Санд
11
Рики
11
Рики
23
Санд
20
Адриан
11
Лассад
11
Лассад
20
Адриан
12
Марсело
23
Гранеро
23
Гранеро
12
Марсело
10
Кака
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Кака
19
Диарра
25
Адебайор
25
Адебайор
19
Диарра
Остались в запасе
Депортиво
Реал
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Депортиво - Реал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
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0 : 3
07.11.2026
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АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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