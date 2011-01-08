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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Барселона
Депортиво - Барселона: обзор матча 08 января 2011
Депортиво
08.01.2011, суббота, 23:55
Испания. Примера, 18 тур
0 : 4
Завершен
Барселона
26'
Д. Вилья
52'
Л. Месси
80'
А. Иньеста
81'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Барселона
Замена
И. Афеллай
️️️️
Педро
Замена
Т. Алькантара
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 0:4!
Педро
Пас отдал
Л. Месси
ГОЛ! 0:3!
А. Иньеста
Пас отдал
Ж. Пике
Замена
П. Альварес
️️️️
Х. Домингес
Замена
К. Риндароу
️️️️
И. Демарец
Замена
Б. Кркич
️️️️
Д. Вилья
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Сауль
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Желтая карточка
Р. Перес
Травма
Р. Перес
ГОЛ! 0:1!
Д. Вилья
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
19
Мануэль Пабло
(К)
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ПЗ
20
Ив Демарец
ЛВ
20
Антонио Томас
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
28
Хуан Домингес
АП
12
Сауль
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
3
Адриано
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Депортиво
25
Ману
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
27
Давид Рочела
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
6
Хави
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-3-1
1
Арансубиа
19
Пабло
19
Колотто
22
Лопо
15
Лауре
20
Томас
21
Перес
20
Демарец
28
Домингес
12
Сауль
20
Адриан
4-3-2-1
26
Вальдес
3
Адриано
5
Пуйоль
3
Пике
22
Абидаль
20
Кейта
14
Маскерано
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
20
Демарец
23
Риндароу
23
Риндароу
20
Демарец
12
Сауль
21
Валерон
21
Валерон
12
Сауль
28
Домингес
14
Альварес
14
Альварес
28
Домингес
8
Иньеста
6
Алькантара
6
Алькантара
8
Иньеста
9
Педро
17
Афеллай
17
Афеллай
9
Педро
7
Вилья
9
Кркич
9
Кркич
7
Вилья
Остались в запасе
Депортиво
Барселона
27
Давид Рочела
ЦЗ
25
Ману
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
27
Давид Рочела
ЦЗ
25
Ману
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Депортиво - Барселона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 23:55 (прямая)
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