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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Депортиво
Спортинг - Депортиво: обзор матча 07 мая 2011
Спортинг
07.05.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 2
Завершен
Депортиво
35'
Г. Перес Айосе (П)
90+6'
Д. Баррал (П)
9'
Адриан
40'
Адриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Депортиво
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Баррал
+6
+5
Желтая карточка
Д. Колотто
+1
Замена
П. Альварес
️️️️
А. Гуардадо
Желтая карточка
М. Пабло
Замена
Н. Лассад
️️️️
Адриан
Желтая карточка
Х. Родригес
Желтая карточка
И. Эрнандес
Замена
А. Каштру
️️️️
А. Ривера
Замена
Х. Домингес
️️️️
Рики
Желтая карточка
М. Де лас Куэвас
Замена
Л. Моран
️️️️
Н. Касес
Замена
М. Билич
️️️️
Г. Перес Айосе
ГОЛ! 1:2!
Адриан
Пас отдал
А. Гуардадо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Перес Айосе
Желтая карточка
Лауре
Желтая карточка
Н. Касес
14'
ГОЛ! 0:1!
Адриан
Пас отдал
Рики
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
20
Адриан
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Спортинг
15
Роберто Канелья
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
6
Кармело
АП
8
Андре Каштру
АП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
14
Пабло Альварес
ПВ
9
Хиско
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
4-4-1-1
25
Хуан Пабло
3
Анхель
14
Эрнандес
4
Ботиа
11
Лора
10
Касес
5
Ривера
9
Эгурен
10
Де лас Куэвас
7
Айосе
18
Баррал
4-3-1-2
1
Арансубиа
19
Пабло
19
Колотто
16
Айтами
15
Лауре
18
Гуардадо
22
Родригес
21
Перес
21
Валерон
11
Рики
20
Адриан
5
Ривера
8
Каштру
8
Каштру
5
Ривера
10
Касес
18
Моран
18
Моран
10
Касес
7
Айосе
9
Билич
9
Билич
7
Айосе
11
Рики
28
Домингес
28
Домингес
11
Рики
18
Гуардадо
14
Альварес
14
Альварес
18
Гуардадо
20
Адриан
11
Лассад
11
Лассад
20
Адриан
Остались в запасе
Спортинг
Депортиво
15
Роберто Канелья
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
6
Кармело
АП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
15
Роберто Канелья
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
6
Кармело
АП
Остались в запасе
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Спортинг - Депортиво
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Эль Молинон
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