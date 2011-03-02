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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Депортиво
Осасуна - Депортиво: обзор матча 02 марта 2011
Осасуна
02.03.2011, среда, 22:00
Испания. Примера, 26 тур
0 : 0
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Депортиво
Желтая карточка
Н. Монреаль
Желтая карточка
Х. Родригес
Замена
Н. Лассад
️️️️
Адриан
Желтая карточка
Лоло
Замена
К. Сола
️️️️
Д. Лекич
Замена
Рики
️️️️
Х. Санд
Замена
Ф. Сориано
️️️️
А. Сехудо
Замена
П. Альварес
️️️️
А. Гуардадо
Желтая карточка
А. Лопо
Замена
Коро
️️️️
М. Шоджаеи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Лоло
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
23
Хосе-Густаво Санд
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Коро
АП
9
Кике Сола
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
27
Давид Рочела
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
6
Жука
ЦП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Рики
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
3-5-1-1
1
Рикарду
18
Монреаль
23
Серхио
22
Нельсон
17
Камуньяс
10
Пуньяль
8
Лоло
6
Некунам
16
Сехудо
8
Шоджаеи
16
Лекич
4-4-2
1
Арансубиа
19
Колотто
22
Лопо
15
Лауре
3
Морель
18
Гуардадо
20
Томас
22
Родригес
21
Мичел
20
Адриан
23
Санд
16
Сехудо
23
Сориано
23
Сориано
16
Сехудо
8
Шоджаеи
10
Коро
10
Коро
8
Шоджаеи
16
Лекич
9
Сола
9
Сола
16
Лекич
18
Гуардадо
14
Альварес
14
Альварес
18
Гуардадо
23
Санд
11
Рики
11
Рики
23
Санд
20
Адриан
11
Лассад
11
Лассад
20
Адриан
Остались в запасе
Осасуна
Депортиво
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
27
Давид Рочела
ЦЗ
25
Ману
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
6
Жука
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
Остались в запасе
27
Давид Рочела
ЦЗ
25
Ману
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
6
Жука
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Осасуна - Депортиво
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Эль Садар
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