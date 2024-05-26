Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

J. Maranhao - статистика

Завершил карьеру
#12 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Газиантеп
15
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
1 : 6
12.05.2024
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
1 : 1
05.05.2024
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантеп
0 : 3
02.04.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Ризеспор
3 : 1
17.03.2024
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Газиантеп
2 : 0
11.03.2024
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Антальяспор
1 : 0
04.03.2024
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Газиантеп
0 : 2
24.02.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Газиантеп
1 : 1
18.02.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
1 : 3
11.02.2024
Газиантеп
1' - 71'
Турция. Суперлига, 24 тур
Газиантеп
1 : 1
03.02.2024
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Галатасарай
2 : 1
29.01.2024
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Газиантеп
1 : 1
24.01.2024
Коньяспор
1' - 77'
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
2 : 2
21.01.2024
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Газиантеп
0 : 1
14.01.2024
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Хатайспор
0 : 0
10.01.2024
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Газиантеп
2 : 2
05.01.2024
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Карагюмрюк
0 : 3
23.12.2023
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Газиантеп
2 : 2
19.12.2023
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Газиантеп
1 : 3
10.12.2023
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Касымпаша
4 : 2
03.12.2023
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
0 : 1
25.11.2023
Анкарагюджю
1' - 90'
52'
Турция. Суперлига, 12 тур
Аланьяспор
0 : 3
11.11.2023
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
2 : 0
06.11.2023
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Бешикташ
2 : 0
30.10.2023
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 0
21.10.2023
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
07.10.2023
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
1 : 2
29.09.2023
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
2 : 0
22.09.2023
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 0
16.09.2023
Газиантеп
1' - 90'
Главные новости
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
1
ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
16:11
Дерзкий пост Ямаля после победы на «Уэмбли»
15:47
3
39-летний Тошич подписал контракт с российским клубом
15:15
2
У Холанда есть два варианта на случай понижения «Манчестер Сити» в нон-лигу
14:59
1
Легенду ЦСКА Вагнера заподозрили в краже
14:27
1
У «Родины» есть еще один иностранный кандидат помимо Альбы
13:51
Подробности переговоров «Родины» с Альбой
13:28
1
ФотоКарта всех соперников сборной России с 2022 года
12:35
Реакция Рабинера на нового тренера «Ростова»
12:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+