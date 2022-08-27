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    Julio Cascante - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Julio Cascante
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Остин 32 3 1 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.10.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Остин (Остин)
    16.10.2022 1' -123' Остин (Остин) 3:2
    (3:1)п    		 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    10.10.2022 1' -90' Остин (Остин) 1:1 Колорадо (Денвер)
    02.10.2022 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:0 Остин (Остин)
    90'
    18.09.2022 70' -90' Остин (Остин) 1:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    15.09.2022 1' -67' Остин (Остин) 3:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    11.09.2022 1' -73' Сиэтл (Сиэтл) 3:0 Остин (Остин)
    04.09.2022 1' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 3:0 Остин (Остин)
    54'
    01.09.2022 1' -90' Остин (Остин) 1:2 Портленд (Портленд)
    27.08.2022 1' -90' Остин (Остин) 4:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    21.08.2022 1' -90' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 2:1 Остин (Остин)
    14.08.2022 1' -90' Остин (Остин) 4:3 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    63'
    07.08.2022 1' -90' Остин (Остин) 3:3 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    6'
    31.07.2022 1' -46' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 0:2 Остин (Остин)
    25'
    17.07.2022 1' -90' Даллас (Даллас) 1:1 Остин (Остин)
    13.07.2022 1' -90' Остин (Остин) 3:1 Хьюстон (Хьюстон)
    10.07.2022 1' -80' Атланта Юнайтед (Атланта) 0:3 Остин (Остин)
    26.06.2022 1' -90' Остин (Остин) 2:2 Даллас (Даллас)
    19.06.2022 1' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 0:1 Остин (Остин)
    48'
    30.05.2022 1' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 4:1 Остин (Остин)
    19.05.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:2 Остин (Остин)
    15.05.2022 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:1 Остин (Остин)
    09.05.2022 1' -90' Остин (Остин) 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    30.04.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 1:2 Остин (Остин)
    24.04.2022 1' -90' Остин (Остин) 3:0 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    17.04.2022 1' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 2:3 Остин (Остин)
    59'
    11.04.2022 1' -90' Остин (Остин) 1:0 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    54'
    03.04.2022 1' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:2 Остин (Остин)
    11'
    20.03.2022 1' -90' Остин (Остин) 1:1 Сиэтл (Сиэтл)
    13.03.2022 1' -90' Портленд (Портленд) 1:0 Остин (Остин)
    07.03.2022 1' -90' Остин (Остин) 5:1 Интер (Майами)
    27'
    27.02.2022 1' -90' Остин (Остин) 5:0 Цинциннати (Цинциннати)
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