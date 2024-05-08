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    • Татьяна Тарасова ответила, стоит ли Опейкиной судить мужской футбол

    Татьяна Тарасова ответила, стоит ли Опейкиной судить мужской футбол

    Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала скандал вокруг арбитра Веры Опейкиной.

    • Судейство Опейкиной не понравилось главному тренеру «Енисея» Андрею Тихонову.
    • Он получил дисквалификацию за критику судьи.

    «Разве раньше женщины судили футбол? Про любовь и ненависть я знаю, а про сексизм – нет. Есть традиции, и их не надо нарушать. Такого, чтобы женщина судила матчи мужских команд, тоже никогда не было. А эта судья когда-нибудь играла в футбольной команде? Традиционно же это не так.

    Считаю, в мире возможно все, но я бы поддерживала традицию. Традиции женщины в футболе нет», – сказала Тарасова.

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    Источник: Sport24

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    08.05.2024 19:52
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    Комментарии (3)
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    Клим Чугункип
    1715187642
    Про любовь и ненависть я знаю, а про сексизм – нет---- А сейчас Тарасова про сексизим говорит, а не про традиции
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    Нас Много
    1715247374
    Давайте обходиться без сексизма. Всех феминисток на укладку шпал.
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    Иван Петров 1986
    1715262662
    Вот молодец ! Все правильно - нечего ей в футболе делать.
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