Татьяна Тарасова ответила, стоит ли Опейкиной судить мужской футбол

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала скандал вокруг арбитра Веры Опейкиной.
- Судейство Опейкиной не понравилось главному тренеру «Енисея» Андрею Тихонову.
- Он получил дисквалификацию за критику судьи.
«Разве раньше женщины судили футбол? Про любовь и ненависть я знаю, а про сексизм – нет. Есть традиции, и их не надо нарушать. Такого, чтобы женщина судила матчи мужских команд, тоже никогда не было. А эта судья когда-нибудь играла в футбольной команде? Традиционно же это не так.
Считаю, в мире возможно все, но я бы поддерживала традицию. Традиции женщины в футболе нет», – сказала Тарасова.
- Опейкина в прошлом году судила матч Фонбет Кубка России «Локомотив» – «Рубин».