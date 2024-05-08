Татьяна Тарасова ответила, стоит ли Опейкиной судить мужской футбол

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала скандал вокруг арбитра Веры Опейкиной.

Судейство Опейкиной не понравилось главному тренеру «Енисея» Андрею Тихонову.

Он получил дисквалификацию за критику судьи.

«Разве раньше женщины судили футбол? Про любовь и ненависть я знаю, а про сексизм – нет. Есть традиции, и их не надо нарушать. Такого, чтобы женщина судила матчи мужских команд, тоже никогда не было. А эта судья когда-нибудь играла в футбольной команде? Традиционно же это не так.

Считаю, в мире возможно все, но я бы поддерживала традицию. Традиции женщины в футболе нет», – сказала Тарасова.