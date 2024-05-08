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    Ташуев призвал к реформе российского футбола

    Бывший тренер «Ахмата», «Факела» Сергей Ташуев считает, что российскому футболу стоит вернуться к системе «весна-осень».

    «Стоит вернуться к структуре нашего календаря. Мы проводим большие сборы, будто готовясь к большому сезону. А потом выходим, и получается, что играть всего 12 матчей. Все начинают решать локальные задачи. Футбол должен быть ярким, а многие тренеры говорят, что команды закрепощены. От этого страдают футболисты и болельщики. Все бьются за очки любой ценой, борьба за выживание.

    Система «осень-весна» не позволяет нашей стране нормально играть. У нас слишком большие паузы между турами. Паузы два с половиной месяца – это разве нормально? Так что как тут оценивать тренера, когда в такой ситуации футболисты зажаты. Я пытался раскрепостить ребят, но это слова. Потому что любая цена ошибки – катастрофическая. Это глобальная проблема, которая вытекает из системы «осень-весна». Потому что приходится в оставшихся турах второй части решать локальные проблемы.

    При новой системе мы ничего не выиграли. У нас не было никаких успехов. Лет пять спустили, чтобы перестроиться и ничего не выиграть», – сказал Ташуев.

    • Система «осень-весна» в российском футболе с 2012 года.
    • Реформа была осуществлена при президенте РФС Сергее Фурсенко.
    • Сейчас он в футболе не работает.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.05.2024 21:22
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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1715192799
    ...поперло Ташуева, а всего лишь неделю без работы)...
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    Алексей З
    1715194256
    Быстрее лимит отменят , чем на весна-осень перейдут. Кстати это ввёл очередной придурок из Газпрома , Фурсенко. От этих путного ждать не приходится.
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    Gwynbleidd
    1715202602
    Ну как бы в Европе самый высокий рейтинг у нас был как раз при системе Осень Весна, поскольку в ЛЧ и ЛЕ играли не команды которые закончили чемпионат год назад, а те кто реально чего-то стоил к началу еврокубков. 3-и команды у ЛЧ у нас тоже было при такой системе. Просто Ташуев решил про это не упоминать, зачем? Если его методы за 2 месяца из игроков всё желание играть в футбол выбивают...
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    Andrew01
    1715207983
    Ну да, давайте всё вернем и будем последние 3-4 тура играть на замерзших или заснеженных полях и снова писать, что на таких полях играть нельзя, особенно когда решается кто какие места займет. Если возвращать весна-осень, нужны крытые стадионы для большинства регионов, если готовы строить то можно и вернуть. Но стадионы вперед )))))))
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    SLADE2019
    1715229825
    Думал, он что то интересное на эту тему скажет.
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