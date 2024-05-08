В «Севилье» прокомментировали стажировку Кержакова

Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес высказался о стажировке Александра Кержакова в клубе.
«Почему Кержаков проходит стажировку в нашем клубе? Все очень просто. В прошлом россиянин был частью нашей команды и играл за клуб в 2006–2008 годах. С тех пор у Александра сложились отличные отношения с нашим спортивным директором Виктором Ортой.
Кержаков посетил последнюю игру «Севильи» против «Гранады», был на стадионе, также несколько дней находился в нашем городе. Сегодня команда вернулась к тренировкам, и Кержаков будет смотреть на работу футболистов и тренерского штаба», – сказал Рамирес.
- Последним местом работы 41-летнего специалиста был сербский «Спартак» из Суботицы, который он покинул в ноябре 2023 года.
- «Севилью» тренирует Кике Санчес Флорес.
- Команда идет в Примере 12-й.