В «Севилье» прокомментировали стажировку Кержакова

Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес высказался о стажировке Александра Кержакова в клубе.

«Почему Кержаков проходит стажировку в нашем клубе? Все очень просто. В прошлом россиянин был частью нашей команды и играл за клуб в 2006–2008 годах. С тех пор у Александра сложились отличные отношения с нашим спортивным директором Виктором Ортой.

Кержаков посетил последнюю игру «Севильи» против «Гранады», был на стадионе, также несколько дней находился в нашем городе. Сегодня команда вернулась к тренировкам, и Кержаков будет смотреть на работу футболистов и тренерского штаба», – сказал Рамирес.