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    В «Севилье» прокомментировали стажировку Кержакова

    Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес высказался о стажировке Александра Кержакова в клубе.

    «Почему Кержаков проходит стажировку в нашем клубе? Все очень просто. В прошлом россиянин был частью нашей команды и играл за клуб в 2006–2008 годах. С тех пор у Александра сложились отличные отношения с нашим спортивным директором Виктором Ортой.

    Кержаков посетил последнюю игру «Севильи» против «Гранады», был на стадионе, также несколько дней находился в нашем городе. Сегодня команда вернулась к тренировкам, и Кержаков будет смотреть на работу футболистов и тренерского штаба», – сказал Рамирес.

    • Последним местом работы 41-летнего специалиста был сербский «Спартак» из Суботицы, который он покинул в ноябре 2023 года.
    • «Севилью» тренирует Кике Санчес Флорес.
    • Команда идет в Примере 12-й.

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    Источник: Sport24

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    08.05.2024 19:12
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1715187228
    ..."назначить вечным дежурным-стажёром по полю, ста грамм не наливать, от игр отстранить! Кержунчик!"(с)...
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    Аркадий-Шамурзаев-google
    1715331032
    Прекрасный футболист, хороший интеллигентный человек, и тренером будет толковым. Удачи ему.
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