Клуб Месси прервал серию из семи поражений
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
Экс-зенитовец Дриусси может оказаться в АПЛ
Агент Дриусси: «Семак неправильно использовал Себастьяна, ставил его не на ту позицию»
Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
Экс-зенитовец Дриусси может оказаться в АПЛ
Агент Дриусси: «Семак неправильно использовал Себастьяна, ставил его не на ту позицию»
Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС