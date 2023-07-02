МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах

Экс-зенитовец Дриусси может оказаться в АПЛ

«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц

Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС

Агент Дриусси: «Семак неправильно использовал Себастьяна, ставил его не на ту позицию»

Экс-зенитовец Дриусси может оказаться в АПЛ

«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц

МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах

Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за «Интер» Майами

«Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции