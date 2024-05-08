Радимов предъявил претензии судье Опейкиной на фоне дисквалификации Тихонова

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов отреагировал на смягчении дисквалификации Андрея Тихонова за критику арбитра Веры Опейкиной.

Изначально КДК отстранил тренера «Енисея» на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.

Опейкина работала на матче «СКА-Хабаровск» – «Енисей» (3:0).

После рассмотрения апелляции дисквалификацию Тихонова сократили до 1 матча реального отстранения и 4 игр условного.

«Андрею Тихонову сократили дисквалификацию до одного матча и еще четыре условно, а значит уже в ближайшем туре он сможет руководить командой. Хорошо хоть так, разум восторжествовал, но это не отменяет того, что изначально решение о дисквалификации было несправедливым.

Но я не понимаю, а с чего вдруг вы оставили эти четыре матча условно, за что, КДК? Решение с самого начала было возмутительным, его просто нужно отменять и не смешить всю футбольную общественность!

Ну и у меня вопросы к Вере Опейкиной: а она-то почему отмалчивается? Почему непосредственный участник событий не высказывается? Вера, вы зашли на территорию мужской игры, хотите судить и работать в мужском футболе, замечательно, ваше право, но тогда будьте добры иметь МУЖество в ситуации, которая касается непосредственно вас, не прятать голову в песок и выйти и публично высказаться», – написал Радимов.