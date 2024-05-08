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    • Назначения судей на «Зенит» – ЦСКА и другие матчи 28-го тура РПЛ

    Назначения судей на «Зенит» – ЦСКА и другие матчи 28-го тура РПЛ

    РФС назначил судей на 28-й тур РПЛ.

    10 мая (пятница)

    «Крылья Советов»«Ахмат»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Зуев.

    11 мая (суббота)

    «Рубин»«Ростов»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Александр Богданов, Хамид Талаев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Хральцов.

    «Спартак»«Краснодар»: судья – Артeм Чистяков ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Резников.

    «Зенит» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Усачев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мартынов.

    «Балтика» – «Динамо»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Роман Галимов; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Эдуард Малый.

    12 мая (воскресенье)

    «Оренбург»«Локомотив»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Анатолий Цветнов.

    «Факел»«Урал»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Алексей Тюмин.

    «Сочи» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Максим Ковалев; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.

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    Источник: РФС

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    08.05.2024 21:38
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    Комментарии (11)
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    ...уефан
    1715193980
    ...судьи назначены! Кого казнить, кого миловать? Кого на бабки развести?...
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    JIEGEHDA
    1715194432
    А где Карасев? Где кукуян? Отмазка они устали на отдыхе не катит . Левников каждый тур судит . Значит не в отдыхе дело
    Ответить
    JIEGEHDA
    1715194533
    Как можно Чистякова ставить на Спартак Краснодар??... Как Иванову после провала давать игру Зенит ЦСКА??? Что за бред??? Факел Урал Казарцев? Там матч вообще на жизнь ! И ставить Казарцева который в упор не видит фолы а жёлтые даёт смотря в каком настроении проснется
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    zigbert
    1715277447
    Из всех представленных судей наибольшее недоверие вызывают Кукуляк, Казарев, Иванов.
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