Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дэйв Китсон - статистика

Завершил карьеру
21 января 1980 (46)
#18 | Нападающий
191 см | 86 кг
Англия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сток Сити
18
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Челси
7 : 0
25.04.2010
Сток Сити
1' - 59'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сток Сити
1 : 2
17.04.2010
Болтон
1' - 83'
13'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
11.04.2010
Сток Сити
1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сток Сити
2 : 0
03.04.2010
Халл Сити
1' - 84'
59'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вест Хэм
0 : 1
27.03.2010
Сток Сити
1' - 48'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Сток Сити
1 : 2
20.03.2010
Тоттенхэм
1' - 84'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Сток Сити
0 : 0
13.03.2010
Астон Вилла
54' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Бернли
1 : 1
10.03.2010
Сток Сити
63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Сток Сити
1 : 3
27.02.2010
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Портсмут
1 : 2
20.02.2010
Сток Сити
90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Сток Сити
1 : 1
16.02.2010
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Халл Сити
2 : 1
08.11.2009
Сток Сити
61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Тоттенхэм
0 : 1
24.10.2009
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Сток Сити
2 : 1
17.10.2009
Вест Хэм
84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Эвертон
1 : 1
04.10.2009
Сток Сити
90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Сток Сити
0 : 2
26.09.2009
Манчестер Юнайтед
1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Болтон
1 : 1
19.09.2009
Сток Сити
1' - 78'
53'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Сток Сити
1 : 2
12.09.2009
Челси
1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Сток Сити
1 : 0
29.08.2009
Сандерленд
1' - 90'
43'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
22.08.2009
Сток Сити
11' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ливерпуль
4 : 0
19.08.2009
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Сток Сити
2 : 0
15.08.2009
Бернли
67' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
2
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
3
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
82
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+