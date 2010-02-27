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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Арсенал
Сток Сити - Арсенал: обзор матча 27 февраля 2010
Сток Сити
27.02.2010, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
8'
Д. Пью
32'
Н. Бендтнер
90'
С. Фабрегас (П)
90+3'
Т. Вермален
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Арсенал
+3
ГОЛ! 1:3!
Т. Вермален
Пас отдал
С. Фабрегас
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Фабрегас
Замена
Эдуардо
️️️️
С. Насри
Замена
Т. Шанли
️️️️
Р. Фуллер
Замена
Л. Лоуренс
️️️️
Д. Уайтхэд
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Э. Эбуэ
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Рэмзи
Травма
А. Рэмзи
Красная карточка
Р. Шоукросс
Желтая карточка
А. Сонг
Замена
Д. Коллинс
️️️️
А. Файе
ГОЛ! 1:1!
Н. Бендтнер
Пас отдал
С. Фабрегас
ГОЛ! 1:0!
Д. Пью
Пас отдал
Р. Шоукросс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
17
Райан Шоукросс
(К)
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
3
Дэнни Пью
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
14
Самир Насри
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
АП
8
Александр Сонг
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
15
Салиф Диао
ЦП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
17
Шоукросс
6
Хут
25
Файе
28
Уилкинсон
3
Пью
12
Уилэн
4
Уайтхэд
5
Делап
19
Фуллер
11
Сидибе
4-4-1-1
1
Альмуния
3
Санья
4
Вермален
5
Кэмпбелл
3
Клиши
8
Сонг
21
Рэмзи
14
Насри
27
Эбуэ
4
Фабрегас
32
Бендтнер
25
Файе
4
Коллинс
4
Коллинс
25
Файе
4
Уайтхэд
11
Лоуренс
11
Лоуренс
4
Уайтхэд
19
Фуллер
9
Шанли
9
Шанли
19
Фуллер
21
Рэмзи
10
Росицки
10
Росицки
21
Рэмзи
27
Эбуэ
32
Уолкотт
32
Уолкотт
27
Эбуэ
14
Насри
9
Эдуардо
9
Эдуардо
14
Насри
Остались в запасе
Сток Сити
Арсенал
31
Асмир Бегович
ВР
15
Салиф Диао
ЦП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
15
Салиф Диао
ЦП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Сток Сити - Арсенал
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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