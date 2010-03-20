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Сток Сити - Тоттенхэм
Сток Сити - Тоттенхэм: обзор матча 20 марта 2010
Сток Сити
20.03.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
64'
М. Этерингтон (П)
78'
Н. Кранчар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Тоттенхэм
+3
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Н. Кранчар
Желтая карточка
Н. Кранчар
Замена
М. Сидибе
️️️️
Д. Китсон
Замена
Т. Шанли
️️️️
Г. Уилэн
ГОЛ! 1:1!
Н. Кранчар
Пас отдал
Б. Ассу-Экотто
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Этерингтон
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
Вторая желтая
Д. Уайтхэд
Замена
️️️️
Р. Павлюченко
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
Желтая карточка
Р. Фуллер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Хиггинботэм
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
6
Роберт Хут
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
4
Юнес Кабуль
ЦП
19
Нико Кранчар
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
25
Дориан Дерви
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
4-4-2
29
Соренсен
4
Коллинс
3
Хиггинботэм
25
Файе
6
Хут
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
12
Уилэн
5
Делап
19
Фуллер
18
Китсон
4-4-2
1
Гомес
14
Чорлука
20
Доусон
4
Бассонг
32
Ассу-Экотто
19
Кранчар
10
Модрич
4
Кабуль
18
Бэйл
10
Павлюченко
15
Крауч
12
Уилэн
9
Шанли
9
Шанли
12
Уилэн
18
Китсон
11
Сидибе
11
Сидибе
18
Китсон
19
Кранчар
8
Ливермор
8
Ливермор
19
Кранчар
Остались в запасе
Сток Сити
Тоттенхэм
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
13
Бэн Олнвик
ВР
25
Дориан Дерви
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
9
Луис Мулт
ЦФ
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
25
Дориан Дерви
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Сток Сити - Тоттенхэм
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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