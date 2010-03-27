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Вест Хэм - Сток Сити
Вест Хэм - Сток Сити: обзор матча 27 марта 2010
Вест Хэм
27.03.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
69'
Р. Фуллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Сток Сити
Желтая карточка
Р. Делап
Замена
Б. МакКарти
️️️️
Х. Мидо
Замена
Илан
️️️️
М. Нобл
ГОЛ! 0:1!
Р. Фуллер
Замена
Р. Фуллер
️️️️
М. Этерингтон
Желтая карточка
Г. Уилэн
Замена
Т. Шанли
️️️️
Д. Китсон
Замена
А. Диаманти
️️️️
К. Дайер
Замена
Э. Уилкинсон
️️️️
А. Файе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
0
Хоссам Мидо
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
18
Дэйв Китсон
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Вест Хэм
1
Питер Куруч
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
25
Илан
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
17
Амди Файе
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
4-4-2
31
Грин
4
Апсон
3
Да Кошта
23
Спектор
36
Фобер
18
Дайер
8
Паркер
16
Нобл
85
Бехрами
0
Мидо
24
Коул
4-4-2
29
Соренсен
3
Хиггинботэм
6
Хут
25
Файе
4
Коллинс
5
Делап
11
Лоуренс
12
Уилэн
26
Этерингтон
18
Китсон
11
Сидибе
18
Дайер
23
Диаманти
23
Диаманти
18
Дайер
16
Нобл
25
Илан
25
Илан
16
Нобл
0
Мидо
0
МакКарти
0
МакКарти
0
Мидо
25
Файе
28
Уилкинсон
28
Уилкинсон
25
Файе
26
Этерингтон
19
Фуллер
19
Фуллер
26
Этерингтон
18
Китсон
9
Шанли
9
Шанли
18
Китсон
Остались в запасе
Вест Хэм
Сток Сити
1
Питер Куруч
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
Главный тренер
Джанфранко Дзола
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
17
Амди Файе
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
1
Питер Куруч
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
17
Амди Файе
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Вест Хэм - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Аптон Парк
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