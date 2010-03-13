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Сток Сити - Астон Вилла
Сток Сити - Астон Вилла: обзор матча 13 марта 2010
Сток Сити
13.03.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Астон Вилла
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Д. Карью
Желтая карточка
С. Уорнок
Замена
Д. Китсон
️️️️
М. Сидибе
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Т. Шанли
Желтая карточка
Д. Милнер
Желтая карточка
Р. Данн
11'
Желтая карточка
К. Куэльяр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
19
Стилян Петров
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
9
Луис Мулт
ЦФ
18
Дэйв Китсон
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
4
Коллинс
6
Хут
25
Файе
3
Хиггинботэм
26
Этерингтон
12
Уилэн
4
Уайтхэд
5
Делап
9
Шанли
11
Сидибе
3-2-3-2
24
Фридель
22
Данн
39
Коллинс
3
Куэльяр
15
Янг
3
Уорнок
19
Петров
20
Милнер
19
Даунинг
11
Карью
19
Хески
11
Сидибе
18
Китсон
18
Китсон
11
Сидибе
9
Шанли
19
Фуллер
19
Фуллер
9
Шанли
11
Карью
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
11
Карью
Остались в запасе
Сток Сити
Астон Вилла
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
9
Луис Мулт
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Сток Сити - Астон Вилла
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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