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Сток Сити - Манчестер Сити
Сток Сити - Манчестер Сити: обзор матча 16 февраля 2010
Сток Сити
16.02.2010, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
73'
Г. Уилэн
86'
Г. Бэрри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Манчестер Сити
Желтая карточка
С. Диао
+3
Замена
М. Петров
️️️️
А. Джонсон
ГОЛ! 1:1!
Г. Бэрри
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
М. Ричардс
Замена
Д. Битти
️️️️
Р. Фуллер
Желтая карточка
Р. Фуллер
ГОЛ! 1:0!
Г. Уилэн
Желтая карточка
Г. Бэрри
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Х. Гарридо
Замена
С. Диао
️️️️
Л. Лоуренс
Красная карточка
А. Файе
Желтая карточка
Г. Уилэн
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Д. Хиггинботэм
Желтая карточка
П. Виейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ПЗ
5
Рори Делап
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Лиам Лоуренс
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ПП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Коло Туре
(К)
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЛП
0
Патрик Виейра
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
24
Роке Санта Крус
АП
11
Адам Джонсон
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
15
Салиф Диао
ЦП
44
Джеймс Битти
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
18
Дэйв Китсон
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
7
Стивен Айрленд
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
4-4-2
29
Соренсен
3
Хиггинботэм
25
Файе
6
Хут
17
Шоукросс
5
Делап
12
Уилэн
11
Лоуренс
4
Уайтхэд
19
Фуллер
11
Сидибе
4-4-1-1
24
Гивен
4
Ричардс
15
Лескотт
2
Туре
22
Гарридо
11
Джонсон
0
Виейра
34
Де Йонг
18
Бэрри
24
Санта Крус
25
Адебайор
3
Хиггинботэм
4
Коллинс
4
Коллинс
3
Хиггинботэм
11
Лоуренс
15
Диао
15
Диао
11
Лоуренс
19
Фуллер
44
Битти
44
Битти
19
Фуллер
4
Ричардс
5
Сабалета
5
Сабалета
4
Ричардс
11
Джонсон
19
Петров
19
Петров
11
Джонсон
22
Гарридо
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
22
Гарридо
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
18
Дэйв Китсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
28
Стюарт Тэйлор
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
18
Дэйв Китсон
ЦФ
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Сити
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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