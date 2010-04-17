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Сток Сити - Болтон
Сток Сити - Болтон: обзор матча 17 апреля 2010
Сток Сити
17.04.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 2
Завершен
Болтон
13'
Д. Китсон
85'
М. Тэйлор
88'
М. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Болтон
ГОЛ! 1:2!
М. Тэйлор
ГОЛ! 1:1!
М. Тэйлор
Замена
Д. Битти
️️️️
Д. Китсон
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Ф. Муамба
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Т. Шанли
Замена
М. Этерингтон
️️️️
Л. Лоуренс
Замена
В. Вайсс
️️️️
Л. Чхун-Ен
Желтая карточка
Д. Уилшир
Желтая карточка
Г. Уилэн
Замена
И. Класнич
️️️️
С. Риккеттс
Желтая карточка
Ф. Муамба
ГОЛ! 1:0!
Д. Китсон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
18
Дэйв Китсон
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
4
Коллинс
25
Файе
6
Хут
3
Хиггинботэм
11
Лоуренс
4
Уайтхэд
12
Уилэн
5
Делап
18
Китсон
9
Шанли
3-2-4-1
22
Яскилайнен
39
Найт
24
Кэхилл
18
Риккеттс
31
Стейнссон
4
Робинсон
72
Ли Чхун-Ен
21
Муамба
10
Уилшир
31
Тэйлор
24
Дэйвис
11
Лоуренс
26
Этерингтон
26
Этерингтон
11
Лоуренс
9
Шанли
19
Фуллер
19
Фуллер
9
Шанли
18
Китсон
44
Битти
44
Битти
18
Китсон
21
Муамба
16
Дэйвис
16
Дэйвис
21
Муамба
72
Ли Чхун-Ен
7
Вайсс
7
Вайсс
72
Ли Чхун-Ен
18
Риккеттс
39
Класнич
39
Класнич
18
Риккеттс
Остались в запасе
Сток Сити
Болтон
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
9
Луис Мулт
ЦФ
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Сток Сити - Болтон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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