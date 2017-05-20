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Стид Мальбранк
Статистика
Стид Мальбранк - статистика
Завершил карьеру
6 января 1980 (46)
#10 | Полузащитник
168 см | 65 кг
Франция | Бельгия
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига чемпионов 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Франция. Кубок Лиги 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Франция. Лига 1 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Кубок Английской Лиги 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кан
11
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
ПСЖ
1 : 1
20.05.2017
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Тулуза
0 : 1
06.05.2017
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Кан
1 : 5
30.04.2017
Марсель
69' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
1 : 0
21.02.2017
Нанси
1' - 45'
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
0 : 1
18.02.2017
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
2 : 0
11.02.2017
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Бастия
1 : 1
28.01.2017
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Нант
1 : 0
18.01.2017
Кан
67' - 90'
70'
Франция. Лига 1, 20 тур
Кан
3 : 2
15.01.2017
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
2 : 1
21.12.2016
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
3 : 0
18.12.2016
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
3 : 3
02.12.2016
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
4 : 2
29.11.2016
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
1 : 1
26.11.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
1 : 0
20.11.2016
Кан
72' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Кан
1 : 0
06.11.2016
Ницца
80' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2 : 0
29.10.2016
Кан
71' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Кан
0 : 2
23.10.2016
Сент-Этьен
70' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
3 : 2
15.10.2016
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Кан
1 : 0
01.10.2016
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Кан
0 : 6
16.09.2016
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
2 : 0
11.09.2016
Кан
1' - 70'
Франция. Лига 1, 3 тур
Кан
2 : 0
27.08.2016
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
2 : 0
19.08.2016
Кан
78' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
2 : 0
19.08.2016
Кан
1' - 78'
90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Кан
3 : 2
13.08.2016
Лорьян
71' - 90'
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