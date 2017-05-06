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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Кан
Тулуза - Кан: обзор матча 06 мая 2017
Тулуза
06.05.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 36 тур
0 : 1
Завершен
Кан
58'
И. Сантини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Кан
73'
Замена
Р. Роделен
️️️️
Ж. Макенго
Желтая карточка
И. Диоп
70'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
О. Тойвонен
67'
Желтая карточка
С. Яго
63'
61'
Желтая карточка
Ж. Макенго
58'
ГОЛ! 0:1!
И. Сантини
Пас отдал
В. Бесса
Замена
Т. Думбия
️️️️
Сомалья
46'
Желтая карточка
О. Тойвонен
45'
+1
Замена
Сомалья
️️️️
А. Бли
25'
24'
Желтая карточка
И. Диоманд
21'
Замена
И. Диоманд
️️️️
А. Яхья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
11
Ола Тойвонен
АП
8
Оскар Трехо
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Кан
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Реми Веркутр
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
11
Винсен Бесса
ЛП
14
Янн Карамо
ЛВ
25
Жюльен Фере
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Стид Мальбранк
АП
22
Жонатан Делаплас
ПП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Сомалья
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
22
Папе Сане
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
4-1-2-3
40
Лафон
6
Диоп
20
Яго
6
Жульен
29
Мубандже
29
Бли
8
Трехо
11
Тойвонен
9
Делор
22
Брейтуэйт
10
Жан
2-4-2-1
5
Яхья
3
Да Силва
13
Бен Юссеф
22
Делаплас
25
Фере
17
Макенго
11
Бесса
10
Мальбранк
14
Карамо
18
Сантини
11
Тойвонен
10
Дурмаз
10
Дурмаз
11
Тойвонен
29
Бли
7
Сомалья
7
Сомалья
29
Бли
Сомалья
3
Думбия
3
Думбия
Сомалья
5
Яхья
4
Диоманд
4
Диоманд
5
Яхья
17
Макенго
23
Роделен
23
Роделен
17
Макенго
Остались в запасе
Тулуза
Кан
4
Иссиага Силла
ЛЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
Главный тренер
Паскаль Дюпра
22
Папе Сане
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
Остались в запасе
22
Папе Сане
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Тулуза - Кан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Карим Абед
Стадион:
Муниципал
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