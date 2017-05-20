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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Кан
ПСЖ - Кан: обзор матча 20 мая 2017
ПСЖ
20.05.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 1
Завершен
Кан
13'
А. Рабьо
90'
Р. Роделен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Кан
90'
ГОЛ! 1:1!
Р. Роделен
85'
Замена
В. Бесса
️️️️
Ж. Макенго
85'
Замена
Ж. Леборнье
️️️️
Ф. Жилберт
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Л. Моура
78'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
Т. Мотта
73'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Д. Ло Чельсо
60'
25'
Желтая карточка
И. Диоманд
ГОЛ! 1:0!
А. Рабьо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
19
Жордан Леборнье
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Папе Сане
ЦФ
4-2-3-1
1
Трапп
17
Максвелл
3
Кимпембе
5
Маркиньос
92
Орье
12
Рабьо
8
Мотта
11
Ди Мария
20
Ло Чельсо
7
Моура
10
Кавани
4-4-1-1
1
Веркутр
24
Жилберт
13
Бен Юссеф
25
Женевуа
15
Имороу
25
Фере
17
Макенго
4
Диоманд
22
Делаплас
14
Карамо
23
Роделен
7
Моура
7
Дракслер
7
Дракслер
7
Моура
8
Мотта
8
Матюиди
8
Матюиди
8
Мотта
20
Ло Чельсо
15
Пасторе
15
Пасторе
20
Ло Чельсо
24
Жилберт
19
Леборнье
19
Леборнье
24
Жилберт
17
Макенго
11
Бесса
11
Бесса
17
Макенго
Остались в запасе
ПСЖ
Кан
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
Главный тренер
Луис Энрике
22
Папе Сане
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
Остались в запасе
22
Папе Сане
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча ПСЖ - Кан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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