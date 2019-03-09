Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эндрю Тэйлор - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Эндрю
    Фамилия Тэйлор
    Команда Болтон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 августа 1986 (36 лет)
    Рост 178
    Вес 69
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 26 0 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2019 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Болтон (Болтон)
    22.04.2019 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:0 Болтон (Болтон)
    19.04.2019 1' -90' Болтон (Болтон) 0:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    13.04.2019 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 4:0 Болтон (Болтон)
    09.04.2019 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    06.04.2019 1' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    30.03.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Болтон (Болтон)
    16.03.2019 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 5:2 Болтон (Болтон)
    80'
    12.03.2019 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:2 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    09.03.2019 1' -90' Болтон (Болтон) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    02.02.2019 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:0 Болтон (Болтон)
    29.01.2019 1' -90' Болтон (Болтон) 1:1 Рединг (Рединг)
    58'
    21.01.2019 1' -90' Болтон (Болтон) 0:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    12.01.2019 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Болтон (Болтон)
    26.12.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 2:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    22.12.2018 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:0 Болтон (Болтон)
    15.12.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 0:1 Лидс (Лидс)
    08.12.2018 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:2 Болтон (Болтон)
    63'
    01.12.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    27.11.2018 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:0 Болтон (Болтон)
    24.11.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Болтон (Болтон)
    10.11.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 0:1 Суонси (Суонси)
    02.11.2018 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:0 Болтон (Болтон)
    27.10.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    24.10.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 0:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    20.10.2018 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:1 Болтон (Болтон)
    01.09.2018 1' -90' Престон (Престон) 2:2 Болтон (Болтон)
    25.08.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:3 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    22.08.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    18.08.2018 1' -90' Рединг (Рединг) 0:1 Болтон (Болтон)
    11.08.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 2:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    84'
    04.08.2018 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:2 Болтон (Болтон)
    • Читайте нас: 
    11