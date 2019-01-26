Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джеймс Воган - статистика

Завершил карьеру
14 июля 1988 (38)
#9 | Нападающий
180 см | 82 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиган Атлетик
7
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
26.01.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
19.01.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Уиган Атлетик
3 : 0
12.01.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Уиган Атлетик
0 : 3
01.01.2019
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Суонси
2 : 2
29.12.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Уиган Атлетик
0 : 3
22.12.2018
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
15.12.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
08.12.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Болтон
1 : 1
01.12.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Уиган Атлетик
3 : 1
28.11.2018
Блэкберн
1' - 90'
54'
3'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
24.11.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 0
10.11.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
87'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Уиган Атлетик
1 : 2
04.11.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 2
27.10.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Миллуолл
2 : 1
23.10.2018
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
20.10.2018
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
18.09.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Брентфорд
2 : 0
15.09.2018
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
01.09.2018
Ротерхэм
Был в запасе
73'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
25.08.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Сток Сити
0 : 3
22.08.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
18.08.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
87'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Астон Вилла
3 : 2
11.08.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
04.08.2018
Шеффилд Уэнсдэй
70' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+