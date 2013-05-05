Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фил Невилл - статистика

Завершил карьеру
21 января 1977 (49)
#18 | Полузащитник
180 см | 70 кг
Англия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эвертон
19
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Ливерпуль
0 : 0
05.05.2013
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Сандерленд
1 : 0
20.04.2013
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Арсенал
0 : 0
16.04.2013
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Эвертон
2 : 0
16.03.2013
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Эвертон
3 : 1
02.03.2013
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Норвич Сити
2 : 1
23.02.2013
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
10.02.2013
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Эвертон
3 : 3
02.02.2013
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Эвертон
2 : 1
30.01.2013
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Саутгемптон
0 : 0
21.01.2013
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Эвертон
0 : 0
12.01.2013
Суонси
1' - 69'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ньюкасл
1 : 2
02.01.2013
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Эвертон
2 : 1
26.12.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
77'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Вест Хэм
1 : 2
22.12.2012
Эвертон
1' - 85'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Эвертон
2 : 1
10.11.2012
Сандерленд
1' - 73'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Фулхэм
2 : 2
03.11.2012
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Эвертон
2 : 2
28.10.2012
Ливерпуль
1' - 90'
45'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.10.2012
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
06.10.2012
Эвертон
1' - 81'
75'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Эвертон
3 : 1
29.09.2012
Саутгемптон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Суонси
0 : 3
22.09.2012
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Эвертон
2 : 2
17.09.2012
Ньюкасл
1' - 90'
6'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Вест Бромвич
2 : 0
01.09.2012
Эвертон
1' - 73'
70'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Вест Бромвич
2 : 0
01.09.2012
Эвертон
1' - 73'
70'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Астон Вилла
1 : 3
25.08.2012
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Эвертон
1 : 0
20.08.2012
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+