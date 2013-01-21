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    Фил Невилл - статистика

    Полузащитник
    Имя Фил
    Фамилия Невилл
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 января 1977 (46 лет)
    Рост 180
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эвертон 19 0 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2013 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    20.04.2013 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 1:0 Эвертон (Ливерпуль)
    16.04.2013 Был в запасе Арсенал (Лондон) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    16.03.2013 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 2:0 Манчестер Сити (Манчестер)
    02.03.2013 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 3:1 Рединг (Рединг)
    23.02.2013 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:1 Эвертон (Ливерпуль)
    10.02.2013 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    02.02.2013 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 3:3 Астон Вилла (Бирмингем)
    30.01.2013 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    21.01.2013 1' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    12.01.2013 1' -69' Эвертон (Ливерпуль) 0:0 Суонси (Суонси)
    02.01.2013 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:2 Эвертон (Ливерпуль)
    26.12.2012 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    77'
    22.12.2012 1' -85' Вест Хэм (Лондон) 1:2 Эвертон (Ливерпуль)
    10.11.2012 1' -73' Эвертон (Ливерпуль) 2:1 Сандерленд (Сандерленд)
    03.11.2012 1' -90' Фулхэм (Лондон) 2:2 Эвертон (Ливерпуль)
    28.10.2012 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 2:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    45'
    21.10.2012 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    06.10.2012 1' -81' Уиган Атлетик (Уиган) 2:2 Эвертон (Ливерпуль)
    75'
    29.09.2012 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 3:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    22.09.2012 1' -90' Суонси (Суонси) 0:3 Эвертон (Ливерпуль)
    17.09.2012 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 2:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    6'
    01.09.2012 1' -73' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    70'
    25.08.2012 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:3 Эвертон (Ливерпуль)
    20.08.2012 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
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