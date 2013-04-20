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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Эвертон
Сандерленд - Эвертон: обзор матча 20 апреля 2013
Сандерленд
20.04.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
45+1'
С. Сессеньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Эвертон
Замена
К. Мангане
️️️️
С. Сессеньон
90'
+1
Замена
Д. Воган
️️️️
С. Ларссон
81'
Желтая карточка
С. Миньоле
78'
77'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
77'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Л. Осман
77'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
В. Аничебе
46'
Замена
Н. Елавич
️️️️
Д. Гибсон
ГОЛ! 1:0!
С. Сессеньон
Пас отдал
С. Ларссон
45'
+1
44'
Желтая карточка
Д. Хейтинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
0
Лайам Маррс
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
32
Джордан Лэйдлер
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
3-5-1-1
22
Миньоле
3
Роуз
16
О'Ши
3
Куэльяр
29
Сессеньон
4
Коулбэк
7
Ларссон
16
МакКлин
11
Джонсон
21
Н'Диайе
12
Грэм
4-4-2
1
Ховард
23
Коулмен
5
Хейтинга
25
Дистен
3
Бэйнс
21
Осман
25
Феллайни
24
Гибсон
20
Пиенаар
28
Аничебе
87
Миральяс
29
Сессеньон
12
Мангане
12
Мангане
29
Сессеньон
7
Ларссон
8
Воган
8
Воган
7
Ларссон
21
Осман
6
Баркли
6
Баркли
21
Осман
28
Аничебе
14
Нейсмит
14
Нейсмит
28
Аничебе
24
Гибсон
18
Елавич
18
Елавич
24
Гибсон
Остались в запасе
Сандерленд
Эвертон
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
32
Джордан Лэйдлер
ЦФ
0
Лайам Маррс
ЦЗ
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
32
Джордан Лэйдлер
ЦФ
0
Лайам Маррс
ЦЗ
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Сандерленд - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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