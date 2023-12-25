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Josip Vukovic
Статистика
Josip Vukovic - статистика
Завершил карьеру
#4 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Португалия. Примейра 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пендикспор
16
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 18 тур
Пендикспор
1 : 1
25.12.2023
Анкарагюджю
79' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Ризеспор
3 : 1
21.12.2023
Пендикспор
1' - 67'
45'
Турция. Суперлига, 14 тур
Пендикспор
0 : 2
02.12.2023
Галатасарай
1' - 90'
74'
Турция. Суперлига, 13 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 1
27.11.2023
Пендикспор
67' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Пендикспор
1 : 0
12.11.2023
Самсунспор
54' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбулспор
2 : 4
04.11.2023
Пендикспор
69' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Пендикспор
0 : 5
29.10.2023
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
1 : 2
21.10.2023
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Пендикспор
2 : 3
07.10.2023
Сивасспор
1' - 64'
55'
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
2 : 1
30.09.2023
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Пендикспор
1 : 1
23.09.2023
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Адана Демирспор
3 : 0
16.09.2023
Пендикспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Пендикспор
1 : 1
02.09.2023
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
1 : 1
26.08.2023
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
1 : 1
20.08.2023
Пендикспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Пендикспор
1 : 5
12.08.2023
Хатайспор
1' - 90'
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