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    Паулу Феррейра - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Паулу
    Фамилия Феррейра
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 января 1979 (44 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челси 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2013 89' -90' Челси (Лондон) 2:1 Эвертон (Ливерпуль)
    05.05.2013 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 0:1 Челси (Лондон)
    21.04.2013 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:2 Челси (Лондон)
    07.04.2013 Был в запасе Челси (Лондон) 2:1 Сандерленд (Сандерленд)
    09.02.2013 Был в запасе Челси (Лондон) 4:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    02.02.2013 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 3:2 Челси (Лондон)
    30.01.2013 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:2 Челси (Лондон)
    20.01.2013 Был в запасе Челси (Лондон) 2:1 Арсенал (Лондон)
    16.01.2013 Был в запасе Челси (Лондон) 2:2 Саутгемптон (Саутгемптон)
    12.01.2013 83' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:4 Челси (Лондон)
    02.01.2013 Был в запасе Челси (Лондон) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    30.12.2012 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 1:2 Челси (Лондон)
    26.12.2012 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:1 Челси (Лондон)
    23.12.2012 Был в запасе Челси (Лондон) 8:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    08.12.2012 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 1:3 Челси (Лондон)
    01.12.2012 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 3:1 Челси (Лондон)
    28.11.2012 Был в запасе Челси (Лондон) 0:0 Фулхэм (Лондон)
    25.11.2012 Был в запасе Челси (Лондон) 0:0 Манчестер Сити (Манчестер)
    11.11.2012 Был в запасе Челси (Лондон) 1:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    03.11.2012 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:1 Челси (Лондон)
    19.08.2012 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 0:2 Челси (Лондон)
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