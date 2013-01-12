|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|89' -90'
|Челси (Лондон)
|2:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|05.05.2013
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|0:1
|Челси (Лондон)
|21.04.2013
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:2
|Челси (Лондон)
|07.04.2013
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|09.02.2013
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|4:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|02.02.2013
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|3:2
|Челси (Лондон)
|30.01.2013
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:2
|Челси (Лондон)
|20.01.2013
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:1
|Арсенал (Лондон)
|16.01.2013
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|12.01.2013
|83' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:4
|Челси (Лондон)
|02.01.2013
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|30.12.2012
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:2
|Челси (Лондон)
|26.12.2012
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Челси (Лондон)
|23.12.2012
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|8:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|08.12.2012
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:3
|Челси (Лондон)
|01.12.2012
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|Челси (Лондон)
|28.11.2012
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|0:0
|Фулхэм (Лондон)
|25.11.2012
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|0:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|11.11.2012
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|1:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|03.11.2012
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:1
|Челси (Лондон)
|19.08.2012
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:2
|Челси (Лондон)