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    Горан Мазнов - статистика

    Нападающий
    Имя Горан
    Фамилия Мазнов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 апреля 1981 (41 год)
    Рост 185
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 17 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.11.2010 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 0:1 Томь (Томск)
    06.11.2010 74' -90' Анжи (Махачкала) 1:0 Томь (Томск)
    16.10.2010 1' -46' Томь (Томск) 2:2 Сатурн (Раменское)
    02.10.2010 75' -90' Ахмат (Грозный) 1:0 Томь (Томск)
    26.09.2010 72' -90' Томь (Томск) 0:3 ЦСКА (Москва)
    19.09.2010 Был в запасе Томь (Томск) 1:1 Локомотив (Москва)
    11.09.2010 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Томь (Томск)
    29.08.2010 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 Динамо (Москва)
    21.08.2010 1' -46' Спартак (Москва) 4:2 Томь (Томск)
    14.08.2010 77' -90' Томь (Томск) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    02.08.2010 90' -90' Томь (Томск) 3:2 Сибирь (Новосибирск)
    24.07.2010 84' -90' Алания-Д (Владикавказ) 2:1 Томь (Томск)
    18.07.2010 64' -90' Томь (Томск) 1:4 Анжи (Махачкала)
    10.07.2010 73' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 2:1 Томь (Томск)
    24.04.2010 69' -90' Локомотив (Москва) 2:1 Томь (Томск)
    86'
    17.04.2010 1' -59' Томь (Томск) 0:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    10.04.2010 Был в запасе Динамо (Москва) 0:0 Томь (Томск)
    04.04.2010 1' -76' Томь (Томск) 2:2 Спартак (Москва)
    27.03.2010 1' -88' Крылья Советов (Самара) 2:3 Томь (Томск)
    22.03.2010 1' -46' Томь (Томск) 0:1 Рубин (Казань)
    13.03.2010 1' -76' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:2 Томь (Томск)
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