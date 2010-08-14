|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|17
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.11.2010
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|0:1
|Томь (Томск)
|06.11.2010
|74' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Томь (Томск)
|16.10.2010
|1' -46'
|Томь (Томск)
|2:2
|Сатурн (Раменское)
|02.10.2010
|75' -90'
|Ахмат (Грозный)
|1:0
|Томь (Томск)
|26.09.2010
|72' -90'
|Томь (Томск)
|0:3
|ЦСКА (Москва)
|19.09.2010
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|11.09.2010
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Томь (Томск)
|29.08.2010
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|Динамо (Москва)
|21.08.2010
|1' -46'
|Спартак (Москва)
|4:2
|Томь (Томск)
|14.08.2010
|77' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|02.08.2010
|90' -90'
|Томь (Томск)
|3:2
|Сибирь (Новосибирск)
|24.07.2010
|84' -90'
|Алания-Д (Владикавказ)
|2:1
|Томь (Томск)
|18.07.2010
|64' -90'
|Томь (Томск)
|1:4
|Анжи (Махачкала)
|10.07.2010
|73' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|2:1
|Томь (Томск)
|24.04.2010
|69' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Томь (Томск)
|86'
|17.04.2010
|1' -59'
|Томь (Томск)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|10.04.2010
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|0:0
|Томь (Томск)
|04.04.2010
|1' -76'
|Томь (Томск)
|2:2
|Спартак (Москва)
|27.03.2010
|1' -88'
|Крылья Советов (Самара)
|2:3
|Томь (Томск)
|22.03.2010
|1' -46'
|Томь (Томск)
|0:1
|Рубин (Казань)
|13.03.2010
|1' -76'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Томь (Томск)